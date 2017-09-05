Глава Подмосковья призвал организовать выборы в регионе на высоком уровне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства призвал организовать выборы в муниципалитетах на самом высоком уровне. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает «Риамо».

«Наша задача и на местах, и с регионального уровня обеспечить прозрачность, предусмотреть все необходимые условия для единого дня голосования. Обращаю на это внимание. Но и традиционно будут усилены меры безопасности на избирательных участках», — сказал Воробьев.

10 сентября, в единый день голосования, в 20 городских округах и 14 муниципальных районах Подмосковья пройдут выборы в Советы депутатов. Кроме того, состоятся довыборы депутатов Московской областной думы в городском округе Электросталь.

В московском коворкинге DI Telegraph более двух сотен политиков, политологов, социологов и журналистов примут участие в онлайн-марафоне «Ночь выборов — 2017». Наблюдатели в режиме реального времени смогут проследить за ходом голосования на избирательных участках по всей стране.