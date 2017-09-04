Воробьев обсудил с подчиненными подготовку к выборам в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с с руководящим составом правительства региона, в ходе которого обсудил подготовку к предстоящим выборам. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщает сайт правительства Московской области.

«Десятого сентября — это единый день голосования, пройдут выборы в муниципальные органы власти в ряде муниципалитетов (...). Поэтому обращаю внимание на подготовку, организацию, чтобы было удобно посетить избирательные участки жителям. Прошу данной работой заняться на этой неделе», — сказал глава региона.

10 сентября, в единый день голосования, в 20 городских округах и 14 муниципальных районах Подмосковья пройдут выборы в Советы депутатов. Кроме того, состоятся довыборы депутатов Московской областной думы в городском округе Электросталь.

В тот же день в московском коворкинге DI Telegraph более двух сотен политиков, политологов, социологов и журналистов примут участие в онлайн-марафоне «Ночь выборов — 2017». Наблюдатели в режиме реального времени смогут проследить за ходом голосования на избирательных участках по всей России.