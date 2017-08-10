Свыше 330 участков используют QR-код на выборах в Подмосковье

Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) задействуют почти на 670 избирательных участках на территории Подмосковья. Об этом сообщила председатель избиркома региона Ирина Коновалова, передает РИАМО в четверг, 10 августа.

«На 333 избирательных участка Московской области будут принимать технологию машиночитаемого кода [QR-код]», — сказала Коновалова.

Всего на территории Подмосковья будут действовать свыше тысячи избирательных участков, которые смогут принять более 1,4 миллиона граждан, имеющих право голоса.

Единый день голосования в этом году выпадает на 10 сентября. Жителям Подмосковья в этот день предстоит избирать глав муниципальных образований, а также представителей органов местного самоуправления. Кроме того, пройдут выборы в Мособлдуму.