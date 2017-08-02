Видеонаблюдение на президентских выборах оценили в 3 миллиарда

Видеонаблюдение на президентских выборах в 2018 году обойдется в 2,7 миллиарда рублей, сообщил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев. Его слова приводит ТАСС в среду, 2 августа.

«Мы считаем, что это позволяет нам решить те задачи, которые мы перед собой ставим при организации видеонаблюдения на выборах президента РФ», — сказал он.

Материалы по теме Голоса в записи За избирателями проследят сотни тысяч видеокамер

Ранее предполагалось, что видеонаблюдение будет организовано на территориях, где проживает 85-90 процентов населения России, напомнил Булаев. Теперь планируется контролировать с помощью камер ход голосования «на всех участках, расположенных во всех областных центрах, во всех районных центрах и крупных населенных пунктах», уточнил зампред ЦИК.

«На мой взгляд, это вполне достаточные, разумные вещи, и получается, что при этой достаточности и разумности расходы федерального бюджета не столь велики, как это было раньше», — добавил он.

В конце декабря прошлого года Булаев заявил, что в 2017 году на организацию президентских выборов планируется израсходовать 14,9 миллиарда рублей.

Выборы главы государства в России пройдут в марте 2018 года.

