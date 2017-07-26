Памфилова рассказала о мерах для обеспечения прозрачности выборов

Центризбирком и законодатели внесут изменения в процедуру избирательного процесса для повышения прозрачности выборов и расширения возможностей для общественного контроля. Об этом в среду, 26 июля, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Такого никогда не было. К президентской кампании, к кампании, которая будет сейчас проходить в регионах (сентябрьские выборы глав субъектов и в региональные заксобрания — прим. «Ленты.ру»), применяем новые технологии», — сказала Памфилова на встрече с представителями партий в Пятигорске.

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Она напомнила, что на предстоящих выборах не будет досрочного голосования — «основного источника нарушений». Кроме того, были отменены открепительные удостоверения. «Будем публиковать, объявлять сведения об избирателях: кто с какого участка убыл-прибыл. Максимально прозрачной делаем систему», — добавила глава ЦИК.

К президентским выборам, которые пройдут в России в марте 2018 года, территориальные избирательные комиссии будут обеспечены видеонаблюдением.

При этом, по словам Памфиловой, фиксируется нехватка наблюдателей. «Нам нужно, чтобы именно грамотные наблюдатели подтверждали, что выборы прошли честно, легитимно. Или, если они выявляют какие-то нарушения, быстро и оперативно сообщали нам, чтобы мы могли вовремя зафиксировать и наказать виновных», — резюмировала она.

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25 июля сенаторы одобрили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконную выдачу и получение бюллетеня за другого избирателя, а также за неоднократное голосование. Госдума в окончательном чтении приняла этот документ 19 июля.

10 сентября в единый день голосования по всей стране пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. Выборы не будут проводиться только в трех субъектах: Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурге.