Совфед поддержал ужесточение наказания за «карусели» на выборах

Совет Федерации одобрил закон о введении уголовной ответственности за так называемые «карусели» на выборах. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 25 июля.

В заключении комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и государственному строительству,

опубликованном в думской базе документов накануне, отмечается, что закон не противоречит российской конституции, «коррупциогенных факторов» в нем нет.

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Законопроект предполагает дополнение 19-й главы Уголовного кодекса статьей «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме». Согласно ей, член избирательной комиссии за подобное нарушение может быть наказан штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет. Получение бюллетеня за другого избирателя грозит штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет.

Сейчас за подобные правонарушения предусмотрена административная ответственность с максимальным размером штрафа до 50 тысяч рублей.

Госдума в окончательном чтении приняла этот законопроект 19 июля. Документ был внесен в нижнюю палату парламента в начале июня.

Метод воздействия на результат голосования, называемый «каруселью», заключается в передаче избирателю уже заполненного бюллетеня (при входе на избирательный участок), который нужно опустить в урну для голосования. При этом новый, чистый бюллетень избиратель отдает организатору правонарушения.