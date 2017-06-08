В Думу внесен «антикарусельный» законопроект

В Госдуму внесен законопроект о введении уголовной ответственности за незаконные выдачу и получение бюллетеня для голосования за другого избирателя, а также за неоднократное голосование. Документ опубликован в думской базе законопроектов в четверг, 8 июня.

Законодатели предлагают дополнить Уголовный кодекс новой статьей «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме».

Согласно ей, член избирательной комиссии, выдавший гражданину бюллетень для голосования вместо другого избирателя или для неоднократного голосования, может быть наказан штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Аналогичное наказание предусматривается за выдачу уже заполненного бюллетеня.

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За получение бюллетеня вместо других избирателей или для участия в голосовании более двух раз предлагается установить штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет. Если такие действия совершаются группой лиц, то максимальное наказание предлагается ужесточить до пяти лет лишения свободы.

Сейчас за подобные правонарушения действует административная ответственность с максимальным размером штрафа до 50 тысяч рублей.

Авторами инициативы выступили главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Ранее документ был направлен в правительство и Верховный суд для получения отзывов. Оба ведомства поддержали предлагаемые изменения.

Метод воздействия на результат голосования, называемый «каруселью», заключается в передаче избирателю перед входом на участок уже заполненного бюллетеня, который избиратель должен опустить в урну для голосования. Пр этом новый, чистый бюллетень нужно вынести и обменять у организатора махинаций на деньги.