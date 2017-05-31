Совфед одобрил отмену открепительных удостоверений

Совет Федерации в ходе заседания одобрил блок поправок в избирательное законодательство, предусматривающих, в частности, отмену открепительных удостоверений. Об этом в среду, 31 мая, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, гражданин, который будет находиться в день голосования в другом городе или регионе, сможет подать в избирательную комиссию заявку по телефону или электронной почте о включении в список по месту своего нахождения в порядке, установленном ЦИК.

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Кроме того, документом уточняется диапазон дат проведения президентских выборов. Если он будет принят, день голосования может быть перенесен со второго воскресенья марта на третье. Необходимость поправок авторы законопроекта объясняли тем, что праздничные дни в первой половине марта вносят изменения в электоральный календарь.

Также законопроект делает обязательной трансляцию с избирательных участков в день выборов и предусматривает увеличение штрафа на незаконную выдачу бюллетеня почти в 10 раз.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет поправок, разработанный членами СФ Андреем Клишасом и Анатолием Широковым, 24 мая.