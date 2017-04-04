В Госдуме поддержали отмену открепительных удостоверений

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении пакет поправок в избирательное законодательство, разработанный членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 4 апреля.

Законопроект, в частности, предусматривает отмену открепительных удостоверений на выборах президента России в 2018 году. Предполагается, что граждане смогут проголосовать по месту пребывания, заранее подав заявку в специальный центр ЦИК.

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Законопроект делает обязательной трансляцию с избирательных участков в день выборов. Эта практика уже применялась в ходе избирательных кампаний, но не была закреплена в законодательстве.

Кроме того, пакет поправок предусматривает увеличение штрафа на незаконную выдачу бюллетеня почти в 10 раз — с 3,5 до 30 тысяч рублей.

В конце марта председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ведомство готовит предложения по изменению избирательного законодательства в части досрочного голосования. Она не исключила, что этот механизм может быть отменен.

Законопроект сенаторов был внесен в Госдуму 3 марта. При этом Клишас отмечал, что россияне воспринимает открепительные как инструмент фальсификации результатов выборов.