Госдума отменила открепительные удостоверения

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет поправок в избирательное законодательство, разработанный членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым. Об этом в среду, 24 мая, сообщает «Интерфакс».

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В частности, в документе прописана отмена открепительных удостоверений и установлен порядок голосования по месту пребывания без их использования. Предполагается, что граждане смогут подать соответствующую заявку по телефону или электронной почте в специальный центр ЦИК не позднее чем за три дня до голосования. До 14:00 субботы перед выборами сменить участок можно будет через территориальную комиссию.

Кроме того, законопроект делает обязательной трансляцию с избирательных участков. Практика уже применялась ранее в ходе избирательных кампаний, однако не была закреплена законодательно. Также пакет поправок предусматривает увеличение штрафа на незаконную выдачу бюллетеня с 3,5 до 30 тысяч рублей.

Помимо прочего, в документе уточняется диапазон дат президентских выборов. Теперь день голосования может быть перенесен со второго воскресенья марта на третье.

26 апреля глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в случае отмены открепительных талонов принять участие в выборах смогут еще до 20 миллионов человек.

Сенаторы внесли пакет поправок в Госдуму 3 марта. Тогда один из авторов законодательной инициативы Андрей Клишас отмечал, что среди россиян сложилось мнение, что открепительные являются механизмом фальсификации.