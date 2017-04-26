Отмена открепительных коснется 20 миллионов россиян

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в случае отмены открепительных удостоверений принять участие в выборах смогут дополнительно до 20 миллионов человек, сообщает «Интерфакс».

«По разным подсчетам это может быть от 5 до 20 миллионов избирателей. Это все приблизительно. Но это не значит, что мы повышаем впрямую явку, мы просто открываем возможности для людей, снимаем все ненужные барьеры для того, чтобы они в случае, если этого хотят, если им это интересно, если их заинтересовали выборы, прийти на выборы», — рассказала она.

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По словам Памфиловой, принципиальным моментом окажется то, что проголосовать смогут люди, живущие далеко от места регистрации, сообщает ТАСС. «Выводим из-под этого рабства, крепостного права огромное количество людей», — заключила она.

В апреле комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправки, которые, в частности, отменяют открепительные удостоверения на выборах президента России в 2018 году. Согласно законопроекту, граждане смогут проголосовать по месту пребывания, заранее подав заявку в специальный центр ЦИК.

В марте опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показывал, что на ближайшие выборы президента готовы пойти почти 70 процентов россиян. Месяцем ранее сообщалось, что Кремль обсуждает с экспертами возможные способы повышения явки на выборах главы государства и возможность голосования без открепительных удостоверений рассматривается как одна из приоритетных мер.