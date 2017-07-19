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Госдума ужесточила наказание за «карусели» на выборах

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконную выдачу и получение бюллетеня за другого избирателя, а также за неоднократное голосование. Информация об этом опубликована в думской базе документов в среду, 19 июля.

Законопроект предполагает дополнение 19-й главы Уголовного кодекса статьей «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме».

Согласно ей, член избирательной комиссии за подобное нарушение может быть наказан штрафом в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо принудительными работами, или лишением свободы на срок до четырех лет. Получение бюллетеня за другого избирателя будет наказываться штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо принудительными работами, или лишением свободы на срок до трех лет.

Сейчас за подобные правонарушения предусмотрена административная ответственность с максимальным размером штрафа до 50 тысяч рублей.

Документ, авторами которого являются депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Виктор Пинский, а также член Совфеда Андрей Клишас, был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в начале июня.

Метод воздействия на результат голосования, называемый «каруселью», заключается в передаче избирателю перед входом на участок уже заполненного бюллетеня, который нужно опустить в урну для голосования. При этом новый, чистый бюллетень надо вынести и обменять у организатора махинаций на деньги.

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