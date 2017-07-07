Госдума одобрила «антикарусельный» законопроект

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым вводится уголовное наказание за незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 7 июля.

«Избирательные карусели — это мошенничество, последствия которого в зависимости от уровня выборов могут влиять на жизнь каждого гражданина страны, нарушая их конституционные права», — сказал один из авторов законопроекта, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он подчеркнул, что бороться с подобным правонарушениями нужно «самым кардинальным образом».

Материалы по теме Простой выбор Кому облегчит жизнь изменение избирательного законодательства в 2018 году

4 июля возглавляемый Крашенинниковым комитет рекомендовал нижней палате парламента принять этот законопроект в первом чтении.

По замыслу законодателей, в Уголовный кодекс должна быть введена статья «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме». Если человек допустил нарушение дважды в ходе дня голосования, ему может грозить заключение на срок до четырех лет.

Помимо этого, ему может быть назначен штраф в размере до полумиллиона рублей или принудительные работы на срок до четырех лет. В действующем законодательстве прописана только административная ответственность за подобные нарушения. Максимальное наказание — штраф в размере до 50 тысяч рублей.

«Каруселью» на выборах называется метод влияния на ход голосования, который заключается в передаче избирателю перед входом на участок уже заполненного бюллетеня. Этот же человек выносит оттуда чистый бюллетень и меняет его у организаторов фальсификаций на деньги.