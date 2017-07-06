В Кремле решили доверить выборы регионам

Избирательная кампания 2017 года будет проводиться по принципу «легитимность через соблюдение законодательства», поэтому послабления для тех или кандидатов невозможны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в АП в четверг, 6 июля.

«Подход точечных манипуляций, индивидуального разрешения не соблюдать закон, дабы решить некие задачи — порадовать конкретного оппозиционера, дать медийную картинку яркую, симулировать сложность политического процесса в конкретном регионе — АП сегодня отвергает», — сказал собеседник.

По его словам, этот подход позволит выявить прорехи в избирательном законодательстве. Не исключено, что после выборов он подвергнется корректировке.

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Источник также подчеркнул, что власти не будут создавать искусственную конкуренцию.

30 июня «Известия» со ссылкой на источники писали, что администрация не будет вмешиваться в политическую ситуацию в регионах, где 10 сентября пройдут губернаторские выборы. Отмечалось, что в первую очередь это касается тех субъектов, где главы регионы впервые идут на выборы после назначения врио.

По оценкам собеседников газеты, наиболее конкурентные избирательные кампании ожидаются в регионах, где против исполняющих обязанности глав будут выступать сильные местные политики.

Прямые губернаторские выборы этой осенью пройдут в 16 регионах.

