Путин назвал полезным присутствие оппозиции среди депутатов в регионах

Присутствие представителей оппозиции среди депутатов в регионах помогает принимать взвешенные решения. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву, передает Вести.Ru.

«Иногда это имеет смысл, потому что если речь идет о составе муниципального собрания, то всегда полезно иметь в составе депутатского корпуса людей, которые выражают альтернативную точку зрения», — сказал глава государства в ответ на вопрос о том, стоит ли действующим губернаторам «поделиться» голосами с представителями от оппозиционных партий, если тем не хватает голосов по муниципальному фильтру (сбор достаточного числа подписей, необходимых для участия в выборах главы региона — прим. «Ленты.ру»).

Российский лидер отметил, что такое положение позволит «взвешивать решения, услышать разные точки зрения и приходить к наиболее оптимальным его вариантам».

Выборы глав субъектов России состоятся в этом году в Единый день голосования 10 сентября.