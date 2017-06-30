Кремль решил доверить выборы новым губернаторам

Администрация президента не будет вмешиваться в политическую ситуацию в регионах, где в этом году пройдут выборы губернатора. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в пятницу, 30 июня.

В первую очередь это касается тех субъектов, где за последний год были назначены временно исполняющие обязанности губернатора, отмечают собеседники издания. В частности, это Бурятия, Калининградская область и Пермский край.

«Средний возраст кандидатов в губернаторы — 44 года. Они должны самостоятельно выстраивать реальный политический процесс», — говорит источник в администрации главы государства. Другой собеседник поясняет, что ответственный за внутреннюю политику блок АП ставит задачу провести выборы по принципу «легитимность через легальность».

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Собеседники газеты подчеркивают, что Кремль не будет режиссировать конкурентные выборы.

Отмечается, что конкурентные губернаторские кампании ждут те регионы, где временно исполняющим обязанности глав будут противостоять сильные местные политики. В частности, она может развернуться в Бурятии: основным конкурентом Алексея Цыденова станет член Совета Федерации от республики Вячеслав Мархаев, пишут «Известия».

Прямые выборы глав регионов пройдут 10 сентября в 16 субъектах Федерации. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова 30 июня сообщила, что двадцать политических партий выдвинули для участия в них 88 кандидатов, в Кировской области о губернаторских амбициях также заявил один самовыдвиженец.