ЛДПР и КПРФ отказались выдвигать кандидатов в губернаторы сообща с Мироновым

«Справедливая Россия» не смогла договориться с КПРФ и ЛДПР о единых кандидатах на губернаторских выборах, которые пройдут осенью. Об этом заявил лидер эсеров Сергей Миронов во вторник, 13 июня, передает ТАСС.

«Похоже, эта наша инициатива большого энтузиазма у коллег из ЛДПР и КПРФ не вызвала, и каждый собирается идти своим путем», — сказал политик. Вместе с тем он отметил, что в некоторых регионах идут переговоры по этому вопросу.

Миронов сообщил, что «Справедливая Россия» будет и дальше планировать избирательную кампанию в соответствии со своими интересами. По его словам, партия в некоторых регионах может отказаться от выдвижения кандидатов. Окончательное решение примет президиум политической организации, заседание которого состоится в конце месяца.

Материалы по теме Опрос и профиль Как Кремль ищет идеальных губернаторов

Ранее во вторник «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что идея Миронова договориться с коммунистами и либерал-демократами о единых кандидатах провалилась. Вместе с тем отмечалось, что справороссы согласовали с «Единой Россией» кандидатуру на пост сенатора от Карелии: в случае победы на выборах главы Карелии Артура Парфенчикова он выдвинет в сенатора представительницу партии Ирину Петеляеву.

В конце марта Миронов заявлял, что «Справедливая Россия», предварительно согласовала единых кандидатов. Отмечалось, что эсеры решили предположить своих представителей в трех регионах — Свердловской и Ярославской областях, а также Карелии.

10 сентября выборы глав регионов пройдут в 14 субъектах страны.