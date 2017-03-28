Миронов назвал предполагаемых кандидатов в губернаторы от парламентских партий

«Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР предварительно согласовали единых кандидатов для выдвижения на губернаторские выборы, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщил лидер справороссов Сергей Миронов в эфире телеканала «Россия 24» во вторник, 28 марта.

«Если говорить о "Справедливой России", я называю три региона: это Свердловская область — Александр Бурков, это Ярославская область — Анатолий Грешневиков, Республика Карелия — Ирина Петеляева», — сказал политик. Он отметил, что это «мощные кандидаты, которые могут и второй тур сделать, и победить».

По словам Миронова, ЛДПР предварительно решила выдвинуть Александра Шерина на пост главы Рязанской области, Алексея Диденко — в Томской области. Коммунисты, в свою очередь, предлагают Вячеслава Мархаева в качества кандидата на выборах в Бурятии, а Сергея Мамаева — в Кировской области.

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По мнению лидера эсеров, единые кандидаты от оппозиционных парламентских партий смогут беспрепятственно пройти муниципальный фильтр.

Ранее в понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что этот фильтр, обязывающий кандидатов в губернаторы собирать подписи местных депутатов и глав муниципальных образований, может быть упрощен. Она отметила, что инициативу поддерживают почти все партии.

9 марта Миронов заявил, что «Справедливая Россия» предложила руководству ЛДПР и КПРФ выдвинуть единых кандидатов на губернаторских выборах. Осенью 2017 года глав регионов будут выбирать в 14 субъектах страны.