Справороссы предложили КПРФ и ЛДПР выдвинуть единых кандидатов в губернаторы

«Справедливая Россия» обратилась к руководству ЛДПР и КПРФ с предложением выдвинуть единых кандидатов на губернаторских выборах, которые пройдут осенью 2017 года. Об этом сообщается на сайте партии в четверг, 9 марта.

С такой инициативой эсеры выступили из-за того, что «Единая Россия» последовательно блокирует попытки отменить «пресловутый "муниципальный фильтр"», отмечается в сообщении. Кандидаты от парламентских партий не должны собирать подписи в свою поддержку, считают в «Справедливой России».

«Если вместо 42 кандидатов мы сможем выдвинуть 14 согласованных между собой кандидатов от каждой из трех партий — это не только существенно упростит прохождение "муниципального фильтра" в случае его сохранения, но и покажет реальную заинтересованность и конструктивный подход оппозиции к участию в выборах в условиях подавляющего преимущества "партии власти"», — убеждены справороссы.

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Сотрудничество между партиями, считают в СР, позволит выдвинуть на выборы сильного оппозиционного кандидата, что сделает выборы более прозрачными и позволит «победить каждой из наших партий».

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступал с аналогичным призывом к коммунистам и либерал-демократам перед выборами в Госдуму в 2011-м.

В 2017 году единый день голосования назначен на 10 сентября. Выборы руководителей регионов пройдут в 14 субъектах.

