ЛДПР решила выдвинуть Алексея Диденко на пост губернатора Томской области

ЛДПР намерена выдвинуть на пост губернатора Томской области депутата Алексея Диденко, сообщил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 11 мая.

«Мы выдвинули самостоятельно. Если мы достигнем каких-то договоренностей по этому субъекту или по остальным, то тогда в Томске мы рассчитываем, что коммунисты и "Справедливая Россия" поддержат нашего кандидата», — сказал Лебедев.

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Диденко написал на своей странице в Facebook, что ему предстоит тяжелая работа по преодолению «муниципального фильтра».

9 марта лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что предложил руководству ЛДПР и КПРФ выдвинуть единых кандидатов на губернаторских выборах. По мнению лидера эсеров, они смогут беспрепятственно пройти муниципальный фильтр. В том же месяце он сообщил, что партии предварительно согласовали претендентов.

В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Томской области Сергея Жвачкина, назначив его врио главы региона.

Осенью 2017 года губернаторские выборы пройдут в 14 субъектах страны.