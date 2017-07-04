Россия
 

Комитет Госдумы одобрил идею сажать за махинации с избирательными бюллетенями

Перейти в «Мою Ленту»

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым вводится уголовное наказание за незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 4 июля.

Авторами документа выступили председатель профильного думского комитета Павел Крашенинников, депутат Виктор Пинский, а также глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Они предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме». По их замыслу, уголовное наказание последует в том случае, если человек допустил нарушение более чем два раза в ходе одного голосования. Максимальное наказание должно составить четыре года лишения для одного нарушителя, если правонарушение совершенно группой лиц — пять лет заключения.

Помимо этого, нарушителю может быть назначен штраф в размере до 500 тысяч работ или принудительные работы на срок до четырех лет.

В настоящее время за подобные правонарушения действует административная ответственность с максимальным размером штрафа до 50 тысяч рублей.

Документ был внесен в Госдуму 8 июня. По данным агентства, ранее данная законодательная инициатива получила положительные отзывы Верховного суда и правительства России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Думу внесен «антикарусельный» законопроект
Госдума отменила открепительные удостоверения
В Совфеде предложили сажать на 5 лет за махинации с бюллетенями на выборах
ЦИК создаст избиркомы для забывчивых россиян
Последние новости
В Киеве насчитали 50 миллиардов долларов ущерба из-за конфликта в Донбассе
Олимпийскую чемпионку Семеню заставят лечиться из-за повышенного тестостерона
Раскрыт секрет долговечности древнеримского бетона
Человеческие уши нашли в мангале в Подмосковье
Международная коалиция нанесла удар по мирным жителям в Сирии
СК проверит информацию о радиоактивной пушке в Архангельске
Коллективное чтение Библии в кафе приравняли к митингу
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня

«Природных аномалий станет больше»

Климатолог — о том, каких катаклизмов ждать в ближайшем будущем
11:03Сегодня

Депутатам Госдумы почти втрое увеличили транспортные расходы

11:51Сегодня

СК проверит информацию о радиоактивной пушке в Архангельске

22:51 3 июля

Газета рассказала о транспортировке Тулеева в Москву

Россия00:03Сегодня
Хозяйка саммита — канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин

Гамбургский счет до двадцати

Почему Меркель, Путин и Макрон обсудят Украину без Порошенко
11:34Сегодня

Подмосковная деревня оказалась отрезанной от мира из-за ливней

11:39 3 июля

Матвиенко пожаловалась на нехватку женщин во власти

11:43Сегодня

Коллективное чтение Библии в кафе приравняли к митингу

Россия00:0518 июня

«Нас жгут и травят? Переживем»

Кто угрожает переселенцам-староверам из Боливии. Второй репортаж «Ленты.ру» с Дальнего Востока
11:59Сегодня

Покупать алкоголь в России разрешили по водительским правам

10:45Сегодня

Большинство россиян заявили о нежелании эмигрировать из страны

10:36 3 июля

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Россия
«Природных аномалий станет больше»
Климатолог — о том, каких катаклизмов ждать в ближайшем будущем
Хозяйка саммита — канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир ПутинГамбургский счет до двадцати
Почему Меркель, Путин и Макрон обсудят Украину без Порошенко
Депутатам Госдумы почти втрое увеличили транспортные расходы
СК проверит информацию о радиоактивной пушке в Архангельске
Настоять на часах
Какие подарки россияне просили у президента
Подмосковная деревня оказалась отрезанной от мира из-за ливней
Коллективное чтение Библии в кафе приравняли к митингу
Все материалы
Мир
Друг у ворот
Какой будет битва за столицу ИГ и что ждет Ракку после освобождения
Город без бога
Как живут в самой страшной из бразильских фавел
Углубление в скале — все, что осталось от гигантской статуи Будды в афганском БамианеСпасти и сохранить
Можно ли уберечь памятники культуры от боевых действий и терактов
Международная коалиция нанесла удар по мирным жителям в Сирии
Заключенные колонии для несовершеннолетних взбунтовались в Гватемале
Дональд ТрампНесвобода вместо свободы
Что стоит за новым охлаждением отношений США и Кубы
Большой венесуэльский секрет
Несмотря на массовые протесты в стране, президент Мадуро остается у власти
Все материалы
Бывший СССР
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
В Киеве насчитали 50 миллиардов долларов ущерба из-за конфликта в Донбассе
В ЛНР заявили о предотвращении теракта против наблюдателей ОБСЕ
В Раде предложили запретить гастроли российских артистов на Украине
Саакашвили пообещал отнять Украину у Порошенко и Авакова
Депутат Рады предрек уничтожение Кремля украинской армией
Сразу две синагоги во Львове подверглись атаке вандалов
Все материалы
Финансы
«Инвестклимат у нас ниже нуля»
Почему из России бегут миллиарды долларов
Российские миллиардеры за полгода обеднели на 74 миллиона долларов
Сбербанк пожаловался на трудности в борьбе с хакерами
Украина удвоила импорт газа из ЕС
Ткачев понадеялся на продление продэмбарго до 2020 года
Украинские бизнесмены похвалили украинскую экономику
Счетная палата воспротивилась объединению ФНБ и Резервного фонда
Все материалы
Бизнес
Петр ЛидовМолчание — золото
Заявления топ-менеджеров и чиновников, приведшие к скандалам и отставкам
Оторвались на старте
Насколько успешным может быть в России бизнес по продаже велосипедов
Как сговорились
ФАС концентрируется на рынке цифровых устройств
СМИ узнали о недовольстве нефтяных корпораций в США санкциями против России
ФАС возбудила дело против торговой сети «Дикси»
Росавтодор расторг контракт со «Стройновацией» по реконструкции трассы «Кавказ»
Илон Маск назвал дату выхода «дешевой» модели Tesla
Все материалы
Силовые структуры
Спят усталые
Из-за чего произошла унесшая 14 жизней автокатастрофа в Татарстане
В чужом пиру хищение
Как любительницы вечеринок оказались на скамье подсудимых
Я дам вам парабеллум
Как и кому продавали оружие в Российской империи
Телефонные мошенники обобрали хабаровских пенсионеров на миллион рублей
СМИ сообщили о возможном самоубийстве замначальника УФСИН Дагестана
Фигурант дела о хищениях на стройке резиденции Путина пошел на досудебную сделку
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии
Все материалы
Наука и техника
Другое наклонение
Чем займется Россия после уничтожения МКС
С душком
Гнилая плоть, реки крови и смертоносная коса — в Diablo вернулся некромант
Всех зальет
Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете
Названо неожиданное последствие вымирания динозавров
Раскрыт секрет долговечности древнеримского бетона
В Китае обнаружили останки древних людей-великанов
Найдена новая опасность солнечного загара
Все материалы
Спорт
Станислав Черчесов«Черчесов ведет себя как царь, и игроков это не устраивает»
Бунт в сборной России — миф или реальность?
Надаль рассказал о нежелании встретиться с Федерером в финале Уимблдона
Олимпийскую чемпионку Семеню заставят лечиться из-за повышенного тестостерона
Чемпион мира по шахматам Карлсен стал героем фотошоп-битвы
События в рамках программы «Футбол для жизни» осветили юные журналисты
Андрей Руденко и Александр ПоветкинНадавал по шее
Александр Поветкин победил украинца Андрея Руденко
Россиянин Медведев обыграл третью ракетку мира Вавринку на Уимблдоне
Все материалы
Культура
Джина с тоником
Лучшие роли празднующей 90-летний юбилей Джины Лоллобриджиды
Перешли на синтетику
Слияние театра и цирка: резиновые ноги и парадоксальная эстетика некрореализма
Большой архив
Редкие кадры из истории главного театра страны
Создатели «Ликвидации» опровергли сообщения о попытке Машкова въехать в Одессу
Стоуна обвинили в нарушении авторских прав из-за фильма о Путине
Актер из «Викингов» попросил похитителей вернуть 16-летнюю дочь-трансгендера
Вышел трейлер победившей на «Кинотавре» «Аритмии» Хлебникова
Все материалы
Интернет и СМИ
Ты — следующий
Хакеры подарили тоталитарным властям инструмент для запугивания протестующих
Родители пообещали выпускникам «хайпануть на выпускном» и стали звездами сети
Главные по закладочкам
Журналисты покопались во «внутренностях» порно-бота из социальных сетей
Газета рассказала о возможном переносе реализации «закона Яровой»
Блогер раскрыла секрет впечатляющих снимков до и после «похудения»
Заключенные Гуантанамо пожаловались на «пытки» каналом RT
Все материалы
Ценности
Погоня за удовольствиями
Британские аристократы и их автомобили на Фестивале скорости в Гудвуде
Roger Dubuis презентовала часы Excalibur Cobalt Chrome
Пассажирам Audi A8 сделают массаж ног
Марка Origins предложила путешественникам маску из бамбукового угля
Burberry украсил сумки и шарфы мифическими животными
Dior поднял в рекламе тему феминизма
Яхтсмен Алекс Томсон показал уникальный трюк в Финском заливе
Все материалы
Путешествия
Город каменных великанов
Местные: журналист Мария Кунская о Красноярске
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
СМИ рассказали о колумбийском отеле для интима с тематическими номерами
Ставший туристическим хитом новый остров в США сняли на видео
Пассажирам Delta Airlines устроили «пытку водой» во время рейса
Названы семь способов приобретения дешевых авиабилетов
Онищенко напугал мусульман холерой из Йемена
Все материалы
Из жизни
Бородатые снежинки
Мужчины — новый слабый пол: топ-10 аргументов в защиту этого тезиса
«Теперь мой дом — не Москва, а Хельсинки»
История россиянки, переехавшей в Финляндию
Они не худели к лету
Бодипозитив захватывает миллионную аудиторию через хештеги и полных моделей
Английская лиса застряла между надгробиями на кладбище
В США преодолевшего 320 километров пса вернули хозяевам
Ирландец почесал брюхо дружелюбному дельфину
Ловлю двухметровой рыбы-молота сняли на видео с дрона
Все материалы
Мужичок с ноготок
Что ловит в России новый Kia Picanto
Самые большие двигатели в мире
Думаете, 6,2 литра V8 это много? Ха-ха-ха
Самые популярные автомобили Китая
Какие машины покупают на самом крупном авторынке планеты
Знаменитости, отжигающие в авторекламе
Чак Норрис, Ван Дамм, «Мачете» и другие мега-звезды
Volkswagen лишит машины механической связи между рулем и колесами
«Субару» добавила обновленному универсалу Levorg «умное» зеркало
Канадец запрыгнул на паром на автомобиле и хотел угнать еще две машины
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы