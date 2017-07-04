Комитет Госдумы одобрил идею сажать за махинации с избирательными бюллетенями

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым вводится уголовное наказание за незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 4 июля.

Авторами документа выступили председатель профильного думского комитета Павел Крашенинников, депутат Виктор Пинский, а также глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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Они предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме». По их замыслу, уголовное наказание последует в том случае, если человек допустил нарушение более чем два раза в ходе одного голосования. Максимальное наказание должно составить четыре года лишения для одного нарушителя, если правонарушение совершенно группой лиц — пять лет заключения.

Помимо этого, нарушителю может быть назначен штраф в размере до 500 тысяч работ или принудительные работы на срок до четырех лет.

В настоящее время за подобные правонарушения действует административная ответственность с максимальным размером штрафа до 50 тысяч рублей.

Документ был внесен в Госдуму 8 июня. По данным агентства, ранее данная законодательная инициатива получила положительные отзывы Верховного суда и правительства России.