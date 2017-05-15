В Совфеде предложили сажать на 5 лет за махинации с бюллетенями на выборах

Подготовлен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня. Об этом РИА Новости сообщил один из его авторов, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Уголовная ответственность за эти нарушения предусмотрена, если они совершены более двух раз в ходе одного и того же голосования. Максимальное наказание за совершение этих преступлений будет составлять четыре года лишения свободы. Предусмотрены также и альтернативные виды наказания, такие как штраф и принудительные работы.

Если незаконные выдача и или получение избирательных бюллетеней совершенны группой лиц, максимальное наказание для участников такой группы будет составлять пять лет лишения свободы, добавил Клишас.

В настоящее время законодательство предусматривает ответственность за ряд нарушений избирательного законодательства, таких как фальсификация итогов голосования или фальсификация избирательных документов, однако за незаконную выдачу или незаконное получение избирательного бюллетеня предусмотрена только административная ответственность.

«Предлагаемый проект федерального закона призван пресечь указанную выше практику и в определенной степени повысить прозрачность выборов», — сказал Клишас.