Наблюдатели создадут соцсеть для сбора информации о ходе выборов

В России создадут интернет-портал в формате социальной сети, где будет представлена визуальная и текстовая информация о ходе выборов в единый день голосования 10 сентября. Об этом на пресс-конференции сообщил один из организаторов проекта, член Клуба политических дебатов Владислав Федоров, передает ТАСС.

Инициатива создания сервис-агрегатора принадлежит представителям молодежных общественных объединений и экспертам из российских регионов. Их цель — сделать процесс волеизъявления более прозрачным и конкурентным, уточняет РИА Новости.

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По словам Федорова, наполнять соцсеть будут наблюдатели с помощью специального мобильного приложения. «Текстовая трансляция будет доступна рядовому пользователю», — отметил он.

В частности, на портале будут размещены карта избирательных участков, данные о наблюдателях и о нарушениях, фиксируемых ими. «Все сообщения, которые будут поступать на эту карту, мы будем проверять, эти сообщения не должны носить характер огульной критики», — подчеркнул Федоров.

Ранее во вторник Совет Федерации одобрил законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконную выдачу и получение бюллетеня за другого избирателя, а также за неоднократное голосование.

10 сентября в единый день голосования по всей стране пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. Выборы не будут проводиться только в трех субъектах: Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурге.

