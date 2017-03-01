Памфилова понадеялась на наказание для чиновников за нарушения во время выборов

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выразила надежду, что высокопоставленные должностные лица, ответственные за нарушения на выборах, понесут соответствующее наказание. Об этом сообщает ТАСС, в среду, 1 марта.

По ее словам, ЦИК будет предпринимать все необходимые усилия «в этом направлении».

Памфилова также подчеркнула, что контроль за проведение кампании лежит в первую очередь на руководителях субъектов Федерации. «И если выборы проходят таким образом, как в Дагестане, а Дагестан — практически самый проблемный регион, мы оцениваем качество проведенных выборов на самом низком уровне, то за это несет ответственность и глава республики в полной мере», — сказала она.

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По данным РИА Новости, 16 февраля делегация ЦИК России во главе с председателем комиссии провела выездное совещание в Дагестане. В настоящее время ведется работа по переформатированию системы избирательных комиссий республики, проводятся проверки в отношении более 100 председателей участковых комиссий, ненадлежащим образом организовавших проведение кампании.

23 ноября замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил, что по итогам проверки нарушений, допущенных на прошедших 18 сентября выборах, уволены 21 председатель участковых избирательных комиссий в Дагестане.

В конце октября Памфилова рассказала, что жители республики жалуются в комиссию на угрозы со стороны местных чиновников, недовольных итогами выборов. Такой ситуации — преследования людей по политическим мотивам — не было ни в одном другом регионе, подчеркнула она.