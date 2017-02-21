В Самарской области из-за нарушений распустили два избиркома

Избирательная комиссия Самарской области лишила полномочий всех членов двух участковых избирательных комиссий в селе Рождествено из-за фальсификаций на минувших сентябрьских выборах. Об этом во вторник, 21 января, сообщается на сайте областного избиркома.

«В заключении рабочей группы указано на ряд нарушений требований избирательного законодательства, допущенных членами УИК номер 0707 и номер 0708 при проведении выборов»,— говорится в сообщении.

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Новый состав участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса планируется назначить из резерва территориальной избирательной комиссии Волжского района Самарской области.

Проверка была инициирована после видеообращения депутата губернской думы Михаила Матвеева. Парламентарий утверждал, что на двух участках были зафиксированы «карусели и вбросы».

В ноябре прошлого года Следственным управлением СКР по Самарской области было возбуждено два уголовных дела по статье «фальсификация итогов голосования». По версии следствия, на участках номер 0707 и номер 0708 в ходе выборов были сфальсифицированы подписи в списке избирателей и незаконно получены избирательные бюллетени.

В том же месяце следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении члена участковой избирательной комиссии номер 522 с правом решающего голоса по факту фальсификации избирательных документов.

21 сентября председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что по фактам нарушений в ходе кампании по выборам возбуждено 32 уголовных дела.

Выборы в нижнюю палату федерального парламента и несколько десятков региональных заксобраний прошли 18 сентября. По их итогам «Единая Россия» получила в общей сложности по спискам и одномандатным округам 343 места, КПРФ — 42, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23.