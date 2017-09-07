Выборы в Подмосковье заинтересовали гражданина Колумбии

Представитель Колумбии планирует посетить один из избирательных участков в Подмосковье в единый день голосования, сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова. Ее слова приводит «Риамо» в четверг, 7 сентября.

«Он хочет познакомиться с нашим избирательным процессом, более того, ему интересны КОИБы (комплексы обработки бюллетеней — прим. «Ленты.ру»)» — рассказала Коновалова.

Она также добавила, что в день голосования на избирательных участках ожидается большое количество наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса, представителей СМИ.

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Ранее в четверг Коновалова рассказала, что в регионе 10 сентября будут работать свыше тысячи избирательных участков. Кроме того, на 330 участках впервые будут применяться QR-коды, что позволит быстрее подвести итоги голосования.

5 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства призвал организовать выборы в муниципалитетах на самом высоком уровне.

В единый день голосования, 10 сентября, в Московской области пройдут 82 избирательные кампании, включая довыборы в Мособлдуму.