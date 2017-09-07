Более тысячи избирательных участков откроются в Подмосковье 10 сентября

В единый день голосования в Московской области будет работать свыше тысячи избирательных участков. Об этом сообщила глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова в интервью «Московскому комсомольцу».

«Комиссии обеспечены помещениями и всем необходимым оборудованием, изготовлены избирательные бюллетени и информационные материалы», — сказала она.

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На 330 участках впервые будут применяться QR-коды. Это позволит быстрее подвести итоги голосования. «При передаче протокола участковой избирательной комиссией в ТИК сканируется штрихкод, и при помощи специального программного обеспечения информация автоматически заносится в ГАС "Выборы"», — объяснила механизм Коновалова.

По словам руководителя комиссии, сотрудники избиркомов на местах перед выборами прошли специальные обучающие курсы. Это сделано, чтобы избежать возможных ошибок с заполнением документов.

В 2017 году единый день голосования выпал на 10 сентября. Всего по стране пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня, в Московской области — 82 избирательные кампании. В частности, жители региона выберут депутатов Мособлдумы.

