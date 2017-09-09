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В России начались выборы

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Выборы различных уровней в единый день голосования 10 сентября начались в ряде регионов России. В 08:00 по местному времени (23:00 мск) открылись избирательные участки на востоке страны. Всего пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов.

Прямые выборы глав субъектов пройдут в 16 регионах — в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

Кроме того, выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

В столице пройдут выборы советов депутатов в 125 районах — всех районах старой Москвы, кроме Щукина, а также в городском округе Троицк в Новой Москве. Всего по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов — это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

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