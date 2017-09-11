В Кремле заявили о поддержке населением кадровой политики Путина

Предварительные итоги состоявшихся в воскресенье выборов продемонстрировали поддержку населением кадровой политики президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 11 сентября.

«По всей России в целом можно констатировать превосходство и поддержку людьми кандидатов от "Единой России", это первое. Можно констатировать также и весьма внушительный кредит доверия, который был предоставлен голосовавшими тем кадрам, которые предлагались президентом», — сказал представитель Кремля.

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Несмотря на то что ряд молодых выдвиженцев президента ранее не имели электорального опыта, граждане доверяют его выбору, подчеркнул Песков.

В единый день голосования, 10 сентября, по всей стране прошло свыше 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. В частности, в 16 регионах выбрали губернаторов, в шести — депутатов областных парламентов.

Владимир Путин принял участие в голосовании на муниципальных выборах в Москве. При этом президент отказался сказать журналистам, за кого он отдал свой голос.