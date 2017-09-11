Памфилова призвала исключить спешку при подведении итогов выборов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова посоветовала региональным комиссиям не спешить с утверждением окончательных итогов выборов. Об этом она заявила в понедельник, 11 сентября, передает РИА Новости.

«То, что не было жалоб сейчас на день голосования, не значит, что они не появятся чуть позже», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК призвала избиркомы «максимально внимательно» отнестись ко всем поступившим обращениям и рассмотреть их до объявления результатов выборов.

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По данным «Интерфакса», в Белгородской области были аннулированы результаты голосования на двух участках. По словам главы региональной избирательной комиссии Николая Плетнева, там были нарушены правила выездного голосования.

«Признаны недействительными 111 бюллетеней по одному участку и 92 — по другому. Таким образом, всего мы аннулировали более 200 бюллетеней», — уточнил он.

В Белгородской области в единый день голосования, 10 сентября, прошли губернаторские выборы. По итогам обработки всех бюллетеней на них лидирует действующий глава региона Евгений Савченко, его поддержали 69,29 процента избирателей.

Всего в России состоялось свыше 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. В частности, в 16 регионах выбрали губернаторов, в шести — депутатов областных парламентов.