В Общественной палате оценили число нарушений на выборах

Единый день голосования, который прошел в России 10 сентября, показал, что системных нарушений на выборах регионального уровня стало на порядок меньше, чем фиксировалось в ходе предыдущих кампаний. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

«Системных нарушений на выборах на уровне регионов стало на порядок меньше», — сказал он, ссылаясь на данные мониторинга, проведенного экспертами в день выборов.

Григорьев уточнил, что эксперты получали информацию о различных нарушениях на муниципальном уровне. «Но они носили локальный характер на уровне действий конкретных кандидатов», — пояснил член ОП.

Всего 10 сентября голосование состоялось в 82 из 85 регионов России. В 16 субъектах выбирали глав регионов, в шести избрали региональные парламенты. На этот день были назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.

