В ЦИК оценили масштабы жалоб на выборы в Москве

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказал, что по ходу проведения выборов в Москве на «горячую линию» поступило более 500 жалоб, отмечает «Интерфакс».

«По Москве поступило 523 обращения», — сказала Памфилова.

Она добавила, что это самый высокий показатель по России. По Московской области поступило 120 сообщений, добавила она.

В Москве в 20:00 завершилось голосование по выборам депутатов муниципальных образований. Всего на 1502 места претендовали более 7,5 тысяч кандидатов, то есть более пяти человек на место. Выборы депутатов проходили в 125 районах.