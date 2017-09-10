В Москве завершилось голосование на муниципальных выборах

В Москве в 20:00 завершилось голосование по выборам депутатов муниципальных образований, рассказывает «Интерфакс».

«Всего на 1502 места претендовали более 7,5 тысяч кандидатов, то есть более пяти человек на место. Выборы депутатов проходили в 124 районах, за исключением района Щукино, а также в Троицке Новой Москвы», — рассказали агентству в ЦИКе.

Всего в нынешней избирательной кампании выдвинулось 8329 кандидатов: 6497 — от политических партий и общественных объединений, 1832 — самовыдвиженцы.

На предыдущих выборах в 2012 году, которые были совмещены с президентскими, на 1560 депутатских мандатов претендовало 4907 кандидатов, из которых 1921 — партийные. Тогда в среднем на одно депутатское место было чуть более трех претендентов.

В выборах приняли участие кандидаты от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока», ПАРНАСа и других партий.