Явка на московских выборах превысила 12 процентов

Явка на муниципальных выборах в столице, по данным на 18:00 по московскому времени, оценивается в 12,01 процента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова в воскресенье, 10 сентября.

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Председатель комиссии предположил, что итоговой показатель составил 14-15 процентов.

Избирательные участки закроются в Москве в 20:00. Всего их открыто почти 3,3 тысячи.

Ранее в воскресенье член Центризбиркома Александр Клюкин рассказал, что среди кандидатов в московские мундепы много едва достигнувших совершеннолетия. В их программах он увидел «смесь наивной детскости и серьезного понимания того, чего они хотят от жизни».

В единый день голосования, 10 сентября, в Москве проходят выборы депутатов районных советов 125 столичных муниципалитетов. В общей сложности по итогам голосования будет распределено свыше 1,5 тысячи мандатов.