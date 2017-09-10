Глава Мосизбиркома назвал несправедливыми обвинения в организации низкой явки

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов назвал несправедливыми обвинения в намеренной организации низкой явки на муниципальных выборах. Его слова в воскресенье, 10 сентября, передает РИА Новости.

«Мосгоризбирком не является комиссией, организующей эти выборы. Это муниципальные выборы, и выборы проводят комиссии муниципальных образований, поэтому обвинять только Мосгоризбирком — не по тому адресу», — заявил он.

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Он добавил, что «только благодаря позиции мэра Москвы Мосгоризбиркому в последний день удалось выпустить миллионными тиражами окружные газеты с призывами прийти на выборы». По словам Горбунова, эти газеты «для многих избирателей — единственные средства массовой информации».

Как сообщалось ранее в воскресенье, председатель столичного отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что муниципальные выборы в Москве не обошлись без нарушений. «Сегодня зафиксировано аномальное число заявок на выносные урны, например по Красносельскому району», — рассказал он.

10 сентября в 125 районах Москвы проходят выборы в муниципальные советы депутатов. Они охватывают все районы старой Москвы, кроме Щукино, а также Троицкий и Новомосковский округа.