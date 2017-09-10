Незыгаря вычислили по ночным постам

Telegram-канал «Незыгарь», публикующий инсайды о российской политике, ведет сотрудник компании «Ренова» Дмитрий Коваленко, утверждает журналист Максим Кононенко. Об этом он заявил в ходе онлайн-марафона «Ночь выборов — 2017», передает корреспондент «Ленты.ру» в воскресенье, 10 сентября.

«Сенсаций не будет, потому что все это было уже написано (на сайте журналиста Олега Кашина — прим. «Ленты.ру»), — сказал Кононенко. — Как выяснилось, это неизвестный никому парень, который работает в "Ренове"».

По словам журналиста, вычислить его удалось благодаря тому, что посты в канале на протяжении некоторого периода появлялись в ночное время. Сначала Кононенко предположил, что тот пишет из Соединенных Штатов. В итоге авторы расследования обнаружили его в Доминиканской Республике.

Материалы по теме По секретным каналам Где раскрываются тайны российской политики

Организаторы мероприятия 7 сентября сообщили, что Незыгарь в числе прочих блогеров аккредитовался для участия в марафоне.

Первая часть расследования, якобы установившая личность Незыгаря, была опубликована на сайте Кашина в конце июня. Утверждалось, что канал ведет директор департамента стратегического планирования и управления проектами «Реновы» Дмитрий Коваленко. В беседе с RT он назвал информацию бредом.

«Незыгарь» — самый крупный политический Telegram-канал, число подписчиков которого составляет на данный момент 65,3 тысячи человек. Название канала связано с фамилией Михаила Зыгаря — бывшего главного редактора телеканала «Дождь», написавшего книгу «Вся кремлевская рать». Его среди прочих подозревали в причастности к созданию канала, но выдвигалось и множество других версий.

