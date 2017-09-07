Незыгарь раскроет себя в день выборов

Личность автора Telegram-канала «Незыгарь», посвященного российской политике, может быть раскрыта в ходе онлайн-марафона «Ночь выборов — 2017». Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы проекта в четверг, 7 сентября.

По их утверждению, автор «Незыгаря» значится в числе блогеров, аккредитовавшихся для участия в марафоне.

Один из авторов «Ночи выборов», политолог Дмитрий Гусев заявил, что ему известна фамилия создателя Telegram-канала, личность которого до сих пор остается тайной.

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Онлайн-марафон пройдет в единый день голосования, 10 сентября. В нем примут участие более 200 политиков, политологов, социологов и журналистов. Мероприятие начнется в 14:00 по московскому времени, в его рамках, в частности, будет открыта площадка для живых дебатов «Хайп-парк». Участники смогут задать вопросы представителям партий на политическом баттле в формате клуба WTF.

«Незыгарь» — самый крупный политический Telegram-канал. На момент написания заметки на него было подписано почти 64,5 тысячи человек. Анонимный автор анализирует российскую внутриполитическую ситуацию, публикует инсайды о связях между представителями элит, подоплеке уголовных дел в отношении бывших чиновников и кадровых перестановках.

Название канала связано с фамилией Михаила Зыгаря — бывшего главного редактора телеканала «Дождь», написавшего книгу «Вся кремлевская рать». Его среди прочих подозревали в причастности к созданию канала, но выдвигалось и множество других версий. Так, в июне на сайте журналиста Олега Кашина было опубликовано расследование, в результате которого якобы было установлено, что канал ведет сотрудник компании «Ренова». Автор «Незыгаря» назвал этот материал провалом.