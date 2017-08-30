«Бывшую» в Telegram продали за миллион рублей

Автор самого популярного русскоязычного Telegram-канала «Бывшая» Артур Чапарян решил продать его за 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает vc.ru.

Канал «Бывшая» был запущен два месяца назад. В канале стендап-комик Чапарян имитировал сообщения от бывшей девушки, обыгрывая популярные стереотипы. За первые две недели на него подписались 35 тысяч человек, на данный момент подписчиков более 75 тысяч.

Чапарян объяснил, что «устал и выбрал деньги». Канал выкупил некий «Юра Корб», который занимается продвижением Telegram-каналов. Комик признался, что пропускал некоторые выгодные рекламные предложения, а его покупатель будет относиться к этому ответственнее. Также автор «Бывшей» раскрыл, что за все рекламные размещения выручил не более одного миллиона рублей.

Корб уточнил, что занимается группой Black Team, в которую входят три Telegram-канала: «Бывшая», «Английский язык» и «Похотливая Дори». По словам Корба, совокупная выручка всех ресурсов составляет от 500 тысяч рублей в месяц и выше.