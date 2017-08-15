В ответ на призыв Дурова россияне завалили сеть снимками обвисших животов

Россияне присоединились к флешмобу #PutinShirtlessChallenge, запущенному основателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым. В рамках акции пользователи Instagram, подражая президенту России Владимиру Путину, начали хвастаться фотографиями с голым торсом.

A post shared by KIRILL POPOVICH (@kirillpopovich) on Aug 5, 2017 at 11:29am PDT

Многие восприняли флешмоб серьезно и выложили, судя по всему, свои лучшие фото, не забыв прикрепить к публикации мотивирующую цитату неизвестного мыслителя. «Даже крошечные действия, но выполненные с определенным постоянством, последовательно, по определенной системе, неминуемо дают предсказуемый результат», — авторитетно заявил один из них.

Тем не менее большинство пользователей с юмором отнеслись к затее основателя Telegram и завалили Instagram фотографиями обвисших животов. «Дуров, верни пресс», — в шутку призвали они.

A post shared by $urrenderDorozzy (@surrenderdorozzy) on Aug 14, 2017 at 2:25pm PDT

A post shared by @k_anatom on Aug 14, 2017 at 1:23pm PDT

К акции также присоединились и девушки, которые наравне с мужчинами принялись хвастаться фотографиями без футболок.

A post shared by Z A R A . N A D J A R Y A N (@vladimirovna_zara) on Aug 5, 2017 at 8:16am PDT

Ранее 15 августа Дуров предложил пользователям сети присоединиться к #PutinShirtlessChallenge, публиковать свои фотографии с голым торсом, подражая в этом президенту России Владимиру Путину. «Если ты россиянин, ты должен принять участие в #PutinShirtlessChallenge. Два правила — никакого фотошопа и никакого пампинга. В противном случае — ты не "альфа"», — написал Дуров.