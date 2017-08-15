Дуров призвал россиян брать пример с Путина и сниматься с голым торсом

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров предложил пользователям сети присоединиться к флешмобу #PutinShirtlessChallenge, публикуя свои фотографии с голым торсом, подражая в этом президенту России Владимиру Путину. Начало флешмобу Дуров положил в своем аккаунте в Instagram.

«Если ты россиянин, ты должен принять участие в #PutinShirtlessChallenge. Два правила – никакого фотошопа и никакого пампинга. В противном случае — ты не "альфа"», — написал Дуров.

В августе 2014 года американский актер Вин Дизель принял участие в благотворительном флешмобе Ice Bucket Challenge, участники которого обливались ледяной водой и передавали аналогичное задание друзьям и знакомым. Актер передал эстафету Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что у российского лидера «другая повестка дня».