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13:41, 15 июля 2025Путешествия

Работник аэропорта выбежал на взлетную полосу и сорвал посадку российского самолета

Aviaincident: Работник аэропорта в Чите выбежал на ВПП и сорвал посадку самолета
Алина Черненко

Фото: Михаил Сырица / Коммерсантъ

Работник аэропорта в Чите выбежал на взлетно-посадочную полосу (ВПП) и сорвал посадку самолета «Уральских авиалиний». Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 15 июля, с лайнером А320, прилетевшим из Екатеринбурга. Из-за несанкционированного выхода сотрудника воздушной гавани на ВПП пилотам пришлось уйти на второй круг. Примерно через 15 минут самолет совершил благополучную посадку.

Ранее собака выбежала на ВПП и сорвала посадку пассажирского самолета авиакомпании S7 в аэропорту Новосибирска. Пилотам пришлось по команде диспетчера уйти на второй круг.

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