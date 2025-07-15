Работник аэропорта выбежал на взлетную полосу и сорвал посадку российского самолета

Aviaincident: Работник аэропорта в Чите выбежал на ВПП и сорвал посадку самолета

Работник аэропорта в Чите выбежал на взлетно-посадочную полосу (ВПП) и сорвал посадку самолета «Уральских авиалиний». Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 15 июля, с лайнером А320, прилетевшим из Екатеринбурга. Из-за несанкционированного выхода сотрудника воздушной гавани на ВПП пилотам пришлось уйти на второй круг. Примерно через 15 минут самолет совершил благополучную посадку.

Ранее собака выбежала на ВПП и сорвала посадку пассажирского самолета авиакомпании S7 в аэропорту Новосибирска. Пилотам пришлось по команде диспетчера уйти на второй круг.

