Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:34, 12 июля 2025Путешествия

Собака сорвала посадку пассажирского самолета в российском городе

Самолет S7 ушел на второй круг при посадке в Новосибирске из-за собаки на ВПП
Алина Черненко

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Собака на взлетно-посадочной полосе (ВПП) сорвала посадку пассажирского самолета авиакомпании S7 в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 12 июля, в 07:19 по московскому времени с лайнером, прилетевшим из Норильска. Из-за животного на ВПП пилотам воздушного судна пришлось по команде диспетчера уйти на второй круг. На место вызвали орнитологическую службу.

В мае самолет авиакомпании «Аврора» прервал посадку в другом российском городе, Южно-Сахалинске, из-за выбежавшей на ВПП лисы. По команде диспетчера воздушное судно ушло на второй круг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Автомобиль влетел в толпу пешеходов в Москве и скрылся с места ДТП. Момент аварии попал на видео

    Зеленская высказалась о победе мужа на президентских выборах

    Толпа подростков избила детей с аутизмом в российском городе

    Татьяна Буланова подняла гонорар более чем на миллион рублей

    На карте мира появится новое государство

    В Крыму заявили о превращении Украины в безжизненную пустыню

    Лукашенко дал совет Молдавии

    Девушка Дурова дала совет по соблазнению миллиардера

    Путин передал привет Ким Чен Ыну

    Бывший премьер России назвал одну грубейшую ошибку СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости