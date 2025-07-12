Собака сорвала посадку пассажирского самолета в российском городе

Самолет S7 ушел на второй круг при посадке в Новосибирске из-за собаки на ВПП

Собака на взлетно-посадочной полосе (ВПП) сорвала посадку пассажирского самолета авиакомпании S7 в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 12 июля, в 07:19 по московскому времени с лайнером, прилетевшим из Норильска. Из-за животного на ВПП пилотам воздушного судна пришлось по команде диспетчера уйти на второй круг. На место вызвали орнитологическую службу.

В мае самолет авиакомпании «Аврора» прервал посадку в другом российском городе, Южно-Сахалинске, из-за выбежавшей на ВПП лисы. По команде диспетчера воздушное судно ушло на второй круг.

