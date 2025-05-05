Российский самолет прервал посадку из-за лисы на взлетной полосе

Самолет «Авроры» ушел на второй круг в Южно-Сахалинске из-за лисы на ВПП

Самолет авиакомпании «Аврора» прервал посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за выбежавшей на взлетно-посадочную полосу (ВПП) лисы. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла 5 мая с лайнером Аirbus A319, прилетевшим из Хабаровска. По команде диспетчера воздушное судно ушло на второй круг.

Ранее похожий инцидент произошел в аэропорту Санкт-Петербурга. Там самолет, прилетевший из Оренбурга, тоже не смог приземлиться с первого раза из-за дикого животного на ВПП.

