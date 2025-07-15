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13:39, 15 июля 2025Моя страна

Российский ученый нашел зуб древней акулы

Ученый Зайцев нашел зуб древней акулы в Крыму
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Laura Enkiri / Shutterstock / Fotodom

Научный сотрудник НСПК пещеры «Таврида» Богдан Зайцев обнаружил в ходе раскопок в Крыму зуб древней акулы. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Окаменелость принадлежит виду из той же эволюционной линии, что и мегалодон, только гораздо более древнему. Ее нашли в «Гроте гиен» в южной части пещеры «Таврида». Ранее там находили только останки сухопутных животных.

Ученый продемонстрировал находку и рассказал, что зуб примерно четыре сантиметра в длину, его возраст оценивается в 45 миллионов лет. Предполагается, что это была взрослая трехметровая особь.

Ранее сообщалось, что российские палеонтологи из Томского государственного университета (ТГУ) нашли окаменелости древних рыб и тараканов, живших во времена юрского периода на юге Сибири. Ученые поехали исследовать Иркутскую область, местонахождение ранне-среднеюрской биоты. По словам доцента кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ Степана Иванцова, именно там были замечены «ценные экземпляры», которым около 180 миллионов лет.

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