В России найдены рыбы и тараканы возрастом 180 миллионов лет

Палеонтологи из ТГУ нашли древних рыб и тараканов возрастом 180 миллионов лет

Российские ученые-палеонтологи из Томского университета (ТГУ) нашли окаменелости древних рыб и тараканов, живших во времена юрского периода на юге Сибири. Об этом сообщается на сайте учебного учреждения.

Ученые поехали исследовать Иркутскую область, местонахождение ранне-среднеюрской биоты. По словам доцента кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ Степана Иванцова, именно там были замечены «ценные экземпляры», которым около 180 миллионов лет.

«Что касается найденных рыб, иялепис Рохона — не новый род, но ранее при его описании не были известны хвостовые отделы этой рыбы. (…) Среди насекомых также были интересные находки стрекоз, цикад с очень большими крыльями. Найдены также крылья древних тараканов», — заявил Иванцов. Он добавил, что древние тараканы очень похожи на современных мадагаскарских.

Ранее российские палеонтологи также открыли новые виды динозавров на местонахождении Шестаково-1. Исследователи нашли фрагмент плечевой кости огромного растительноядного динозавра. Томограф показал, что это останки одного из представителей панцирных динозавров. Предполагается, что это семейство анкилозаврид, обитавших на территории Кемеровской области 120 миллионов лет назад.

В марте в балтийском янтаре также неожиданно рассмотрели новый вид древней осы. Удивительная находка была сделана в Калининграде. Род назвали Amberpoemenia, или «янтарная оса-поемения».