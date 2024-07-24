В Кузбассе открыли новые виды динозавров

Палеонтологи открыли новые виды динозавров на местонахождении Шестаково-1 в Чебулинском муниципальном округе Кузбасса. Об этом сообщает RG.RU.

Исследователи обнаружили фрагмент плечевой кости крупного растительноядного динозавра и отправили находку в больницу города Мариинска, где расположен мультиспиральный высокоскоростной компьютерный томограф, который выдает снимки с отличным разрешением.

Первые же результаты исследования позволили известным ученым-палеонтологам из Санкт-Петербурга Александру Аверьянову и Павлу Скучасу сделать вывод: перед ними плечевая кость одного из представителей панцирных динозавров. Вероятнее всего, он относится к семейству анкилозаврид, обитавших на территории Кузбасса 120 миллионов лет назад. Травоядный анкилозавр защищался от хищников с помощью прочного панциря.

Среди находок нынешнего сезона также числятся кости мелких ящериц и крокодилообразных рептилий, фрагменты ребер и конечностей некрупных особей пситтакозавра — «рогатого ящера-попугая», зубы хищного динозавра из группы теропод и фрагменты ребра крупного растительноядного динозавра.

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