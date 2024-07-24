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23:52, 24 июля 2024Моя страна

В Кузбассе открыли новые виды динозавров

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Палеонтологи открыли новые виды динозавров на местонахождении Шестаково-1 в Чебулинском муниципальном округе Кузбасса. Об этом сообщает RG.RU.

Исследователи обнаружили фрагмент плечевой кости крупного растительноядного динозавра и отправили находку в больницу города Мариинска, где расположен мультиспиральный высокоскоростной компьютерный томограф, который выдает снимки с отличным разрешением.

Первые же результаты исследования позволили известным ученым-палеонтологам из Санкт-Петербурга Александру Аверьянову и Павлу Скучасу сделать вывод: перед ними плечевая кость одного из представителей панцирных динозавров. Вероятнее всего, он относится к семейству анкилозаврид, обитавших на территории Кузбасса 120 миллионов лет назад. Травоядный анкилозавр защищался от хищников с помощью прочного панциря.

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Среди находок нынешнего сезона также числятся кости мелких ящериц и крокодилообразных рептилий, фрагменты ребер и конечностей некрупных особей пситтакозавра — «рогатого ящера-попугая», зубы хищного динозавра из группы теропод и фрагменты ребра крупного растительноядного динозавра.

Ранее сообщалось, что ученые из Татарстана продолжают вести раскопки в Низовьях Волги, где находятся гробницы ханов Золотой Орды. Специалист по средневековой археологии Поволжья Айрат Ситдиков рассказал, что место золотоордынских мавзолеев очень схоже с Долиной Царей в Египте.

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      Карина Черных
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