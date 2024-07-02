Археологии рассказали о существующей в России необычной Долине Царей

Археологи рассказали о Долине Царей, найденной на берегах Волги в России

Ученые из Татарстана продолжают вести раскопки в Низовьях Волги, где находятся гробницы ханов Золотой Орды. О необычной Долине Царей, схожей с египетской, рассказал специалист по средневековой археологии Поволжья Айрат Ситдиков в беседе с «Татар-Информ».

Он указал, что уникальное место погребений от эпохи Хазарского каганата до Золотой Орды находится в Астраханской области. «В число приоритетов исследований входил и археологический комплекс, известный по средневековым письменным источникам как город, где были похоронены ханы Золотой Орды. Речь о средневековом некрополе около села Лапас», — сказано в сообщении.

Ситдиков также сослался на данные Вадима Егорова. Ученый, специалист по истории и археологии Золотой Орды, заключил, что в четырех самых больших мавзолеях Лапаса погребены ханы Берке, Узбек, Джанибек и Бердибек.

«На сегодняшний день мы выяснили, что общая территория комплекса вместе с городищем Ак Сарай занимает около 300 гектаров», — заявил Ситдиков. Он же добавил, что это место золотоордынских мавзолеев очень схоже с Долиной Царей в Египте.

«Многогранность исследований позволяет понять все величие и сложность этого объекта, а также преподнести его для российской и мировой культуры. Золотоордынские мавзолеи по значению не уступают объектам мирового наследия», — отметил Ситдиков. В заключение он сказал, что работы в этом месте активно продолжаются.

Ранее крымские археологи нашли мраморную плиту, которая в прошлом была частью жертвенного стола в храме Зевса Генарха. Незадолго до этого также на дне Черного моря вблизи побережья Абхазии были исследованы фрагменты древнего города, предположительно, средневекового периода.