Крымские археологи заявили о необычной находке для жертвоприношений

В храме Зевса Генарха найдена необычная плита для жертвоприношений

Археологи нашли мраморную плиту, которая в прошлом была частью жертвенного стола в храме Зевса Генарха. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил профессор, начальник археологической экспедиции Николай Винокров.

Он отметил, что эту находку сделали на территории крымского античного городища Артезиан. Плита оказалась с необычными овами — рельефным орнаментом, который идет вдоль фасада. Винокров добавил, что «кружеву» из камня повезло остаться в сохранности даже через столько веков. В целом плита подлежит реставрации, чтобы потом, сложив все части воедино, воссоздать жертвенный стол в его первоначальном виде.

«Интересно то, что плита высечена из крепкого, абсолютно белого, очень чистого мрамора. Подобные находки есть на греческом острове Парос. Изготавливали ее там или сначала доставили сюда и обтесывали здесь — это вопрос открытый», — заявил специалист.

Примечательно, что стол собирали из частей примерно так же, как это делают современные мебельщики, то есть подобно лего. Археолог пояснил, что там есть специальные выемки для пиронов — металлических стержней, которые заливали расплавленным свинцом. Кроме того, мрамор был еще и расписан красками. Таким образом, в ходе реставрации специалисты попытаются выявить пигменты в камне и восстановить цвет.

Участники экспедиции в прошлый сезон также нашли часть основания храма Зевса Генарха, построенного еще в период Боспорского царства при царе Фарнаке II (примерно, I век до н.э.). Помимо этого, археологи раскопали беломраморную голову Зевса, алтари и посвятительные надписи царя Фарнака II. В одной из жертвенных ям была исследована терракотовая композиция веселого шествия в честь бога виноделия Диониса.

Ранее российские археологи нашли на дне Черного моря фрагменты древнего города, предположительно, средневекового периода и античные амфоры. Вблизи побережья Абхазии специалисты вели поиски объектов культурного наследия и обследовали акваторию городов Гудаута и Сухуми.