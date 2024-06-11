Фрагменты древнего города нашли в Черном море

СевГУ: археологи планируют изучить 11 объектов, найденных на дне Черного моря

Археологи обнаружили на дне Черного моря фрагменты древнего сооружения, предположительно, средневекового периода, и античные амфоры. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского государственного университета (СевГУ).

Находку российские ученые сделали у побережья Абхазии в июне-декабре 2023 года. Тогда археологи проводили поиски объектов культурного наследия и обследовали акваторию городов Гудаута и Сухум, погружаясь на глубину до 60 метров. По мнению специалистов, наиболее интересный объект был обнаружен в Сухумской бухте, в устье реки Беслетки.

По словам заведующего Центром крымских исследований Института востоковедения РАН Виктора Лебединскского, в этом месте мог располагаться древний город Диоскурия. Он подчеркнул, что в 70-80-х годах прошлого века там обнаружили античную стелу, а уже в 2023 году — остатки кладки полукруглого сооружения. «Скорее всего, это башня с пристроенными стенами. Она выполнена из крупной гальки на известковом растворе, в кладке присутствует керамика», — рассказал он.

Лебединскский отметил, что в устье реки присутствует постоянная взвесь песка и ила, из-за чего специалисты не смогли детально обследовать место. Данные работы запланировали на 2024-2025 годы.

В свою очередь в акватории Гудауты были найдены сосуды, которые относятся к периодам Античности и Средних веков. Так, на глубине 48-50 метров в примерно пяти километрах от берега была найдена амфора. Ученые допускают, что она была частью груза на борту судна, потерпевшего кораблекрушение. Кроме того, специалисты нашли 11 потенциально интересных объектов. Водолазы планируют их исследовать в ближайшие годы.

Ранее археологи обнаружили в Крымском районе Краснодарского края могильник, насчитывающий около 150 захоронений сарматов — группы кочевых ираноязычных племен. Среди них в том числе обнаружены погребения всадников с конями.