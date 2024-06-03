В России нашли 150 захоронений сарматов

В Краснодарском крае обнаружен могильник со 150 захоронениями сарматов

Археологи обнаружили в Крымском районе Краснодарского края могильник, насчитывающий около 150 захоронений сарматов — группы кочевых ираноязычных племен. Об этом сообщается на странице ИИМК РАН во «Вконтакте».

Грунтовый могильник сарматской эпохи был обнаружен на участке строительства нефтепровода ПАО «Транснефть» еще в 2023 году, тогда же поселение поставили на государственный учет.

Как сообщили специалисты, на сегодня удалось обнаружить 150 погребений первых веков н. э. В могильнике захоронены люди разных возрастов, пола и социального положения. Среди них в том числе обнаружены погребения всадников с конями. Большая часть захоронений была разграблена еще в древности.

Археологи продолжают раскопки.