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20:25, 3 июня 2024Моя страна

В России нашли 150 захоронений сарматов

В Краснодарском крае обнаружен могильник со 150 захоронениями сарматов

Фото: Elnur / Shutterstock / Fotodom

Археологи обнаружили в Крымском районе Краснодарского края могильник, насчитывающий около 150 захоронений сарматов — группы кочевых ираноязычных племен. Об этом сообщается на странице ИИМК РАН во «Вконтакте».

Грунтовый могильник сарматской эпохи был обнаружен на участке строительства нефтепровода ПАО «Транснефть» еще в 2023 году, тогда же поселение поставили на государственный учет.

Как сообщили специалисты, на сегодня удалось обнаружить 150 погребений первых веков н. э. В могильнике захоронены люди разных возрастов, пола и социального положения. Среди них в том числе обнаружены погребения всадников с конями. Большая часть захоронений была разграблена еще в древности.

Археологи продолжают раскопки.

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      Варвара Кошечкина
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